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مباحث الآثار تتنكر في زي «سماسرة» وتحبط بيع 4 قطع من العصر البطلمي

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مباحث الآثار تتنكر في زي «سماسرة» وتحبط بيع 4 قطع من العصر البطلمي مباحث الآثار تتنكر في زي «سماسرة» وتحبط بيع 4 قطع من العصر البطلمي

التحرير

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كتب- إسلام عبد الخالق:

تمكن ضباط مباحث الآثار بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الأربعاء، من إحباط بيع 4 قطع أثرية من العصر البطلمي، مقابل 100مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام شخص، بعرض 4 قطع أثرية، للبيع بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم إخطار اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عزب العرب مدير مباحث السياحة والأثار، وتم عمل خطة لضبط المتهم.
 
وتنكر المقدم محمد رجب، رئيس مباحث السياحة والأثار، والمقدم محمود النمر، على شكل سماسرة آثار، وقاما بزيارة عارض  القطع الأثرية للبيع، وتم عمل كمين له بمدينة مشتول السوق.

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وتم القبض على المتهم،  ويدعى "صلاح.ع.م" الذي يقيم بمحافظة القليوبية، وتم عمل كمين له بمدينة مشتول السوق، وتبين حيازته لعدد 4 قطع أثرية ترجع للعصر البطلمي.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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التحرير

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