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التعليم: دعم مكتبات مدارس 6 مديريات بـ34 ألف كتاب

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التعليم: دعم مكتبات مدارس 6 مديريات بـ34 ألف كتاب التعليم: دعم مكتبات مدارس 6 مديريات بـ34 ألف كتاب

مصراوي Masrawy

مكتبات المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

أقامت الإدارة العامة للمكتبات 6 معارض للكتاب بمديريات: القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية، الأقصر، وأسوان؛ لتشجيع الطلاب على القراءة.

أوضحت فريدة مجاهد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه المعارض لاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرة إلى أنه تم دعم المدارس التابعة لهذه المديريات بعدد 34570 ألف كتاب، تم توزيعها على جميع المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن القائمين على المشروع سيقومون بدعم 500 مدرسة على مستوى الجمهورية بكتب مجانية بواقع 2000 كتاب لكل مكتبة مدرسية من خلال دور النشر المصرية، واتحاد الناشرين العرب، وذلك بعد قيام مستشارى المواد بمراجعتها للتأكد من سلامة المحتوى.

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