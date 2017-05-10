وزير البيئة يبحث مع مدير منظمة التنمية الصناعية مجالات ترشيد الطاقة

كتبت - مادي غيث:

بحث اليوم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع "لي يونج"، المدير التنفيذي لمنظمة التنمية الصناعية، المشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة البيئة في مجالات ترشيد الطاقة والاستخدامات الصناعية للطاقة المتجددة، ومشروعات إحلال الصناعة الوطنية لبدائل المواد الضارة بطبقة الأوزون.

جاء ذلك في اطار التعاون المصري مع منظمة التنمية الصناعية بفيينا، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة اليوم الأربعاء.

كما بحث الجانبان إمكانات التعاون، في اطار استخدام الموارد الجاري اتاحتها، من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ بعض المشروعات الميدانية في مجالات تحويل المخلفات إلى طاقة في القري الأكثر احتياجا، خاصةً باستخدام التقنيات الحديثة، للمعالجة المشتركة للمخلفات الزراعية والمكون العضوي للمخلفات البلدية، وناتج الحمأه من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في التحضير للمؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي، والذي تستضيفه مصر العام القادم، وكيفية تناول ادراج ابعاد التنوع البيولوجي في سياسات وبرامج التنمية الصناعية لدول العالم، وناقش الجانبان ايضًا دعم إنشاء مناطق صناعية خضراء ومدن مستدامة بيئيا.

و شارك في اللقاء عمر عمرو يوسف، سفير مصر بالنمسا، والمسئولين بالسفارة المصرية، وخبراء منظمة اليونيدو.​