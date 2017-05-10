التعليم: البحر الأحمر تحصد المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن ياسر عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوية، تنفيذ مسابقة أوائل طلبة الف الثالث الثانوي، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، في ضوء القواعد المتبعة والتي من شأنها تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المديريات المشاركة.

وأشار عبد العزيز، خلال بيان اليوم الأربعاء، إلى فوز مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالمركز الأول بالمسابقة، وحصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الثاني، فيما حصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط على المركز الثالث، وجاءت أسيوط في المركز الرابع والدقهلية بالمركز الخامس، وقنا بالمركز السادس.

وأوضح عبد العزيز أنه أثناء الحفل الختامي قدم طلبة وطالبات مدارس مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عروضًا فنية، كما تم إعلان نتيجة المسابقة، وتكريم المشرفين والمحكمين.

وقال عبد العزيز إنه تم توزيع الجوائز المقدمة من الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وهي عبارة عن دروع وأوشحة ومبالغ نقدية، كما منحت محافظة البحر الأحمر جوائز إضافية لجميع الفرق المشاركة.

جدير بالذكر أن المسابقة بدأت على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية؛ لتصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى كل إدارة، للتصفية على مستوى الإدارات بالمديرية، وتم تقسيم المديريات التعليمية إلى خمسة قطاعات على مستوى الجمهورية لتصعيد خمس فرق للتصفية النهائية، فاز من الخمس قطاعات كل من مديريات القاهرة، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، وهى القطاعات المشاركة فى التصفية النهائية، وشارك فريق مديرية البحر الأحمر في التصفية النهائية باعتباره الفريق المستضيف للتصفية النهائية.​