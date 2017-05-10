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مصدر: شقيقتان ضحية انفجار أسطوانة غاز بأوسيم.. وإزالة العقار بالكامل

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مصدر: شقيقتان ضحية انفجار أسطوانة غاز بأوسيم.. وإزالة العقار بالكامل مصدر: شقيقتان ضحية انفجار أسطوانة غاز بأوسيم.. وإزالة العقار بالكامل

مصراوي Masrawy

انفجار أسطوانة غاز بعقار سكني - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، إن انفجار أسطوانة غاز بعقار سكني، بقرية برطس البحرية بأوسيم شمال الجيزة، أودى بحياة طفلتين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الانفجار وقع بالطابق الثاني لعقار قديم مكون من 3 طوابق مالك وحيد محمد إسماعيل، ما أسفر عن مصرع فاطمة وحيد 7 أعوام، وشقيقتها "مريم"، 12 عاما، فيما تم نقل المصابين الـ8 إلى مستشفيي قصر العيني والموظفين بإمبابة.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة شعبان ونائبه اللواء هاني سعيد، انتقلت إلى محل البلاغ، وأوصت بإزالة العقار، حيث تم إخطار مسؤولي الحي الذي دفع بمعداته لإزالته بالكامل؛ نظرا لحدوث انهيار جزئي للعقار.

وأكد المصدر، أن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بفرض كردون أمني بمحيط العقار؛ لحين إزالته

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مصراوي Masrawy

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