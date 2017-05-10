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سوكر: الملكي سيتوج بدوري الأبطال.. على المدريديستا الوثوق في رونالدو

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سوكر: الملكي سيتوج بدوري الأبطال.. على المدريديستا الوثوق في رونالدو سوكر: الملكي سيتوج بدوري الأبطال.. على المدريديستا الوثوق في رونالدو

التحرير

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أكد الكرواتي، دافور سوكر، نجم ريال مدريد السابق، أن الفريق الملكي سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال حوار له مع صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الأربعاء.

ويستقبل أتلتيكو مدريد، غريمه ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسارة الذهاب في البيرنابيو بثلاثية نظيفة، وقعها عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليواجه الفائز من مباراة اليوم مع يوفنتوس في المباراة النهائية التي ستقام في كارديف، يوم 3 يونيو المقبل، وذلك بعدما جدد الفريق الإيطالي فوزه على موناكو أمس بنتيجة (2-1) بعد فوزه ذهابًا في فرنسا بثنائية نظيفة. 

وقال دافور سوكر، متحدثًا عن لقاء الذهاب أمام الروخي بلانكوس: "لو سألت المدريديين قبل المباراة لكانوا قلة من توقعوا الفوز 3-0 ضد أتلتيكو مدريد، صحيح ريال مدريد في حالة جيدة لكن يبقى الفوز 3-0 ضد فريق مثل أتلتيكو صعب جدا".

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وأكال أسطورة الكرة الكرواتية بالمديح على البرتغالي كرستيانو رونالدو، قائلًا: «يجب على المدريديستا الوثوق في كريستيانو رونالدو خصوصا بعد ما فعله ضد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا».

وتوقع سوكر فوز الملكي باللقب هذا الموسم قائلًا: «في النهائي ضد يوفنتوس سيفوز ريال مدريد الذي يلعب في صفوفه لاعبين رائعين من كرواتيا، لكن يبقى النهائي (50-50%)، واليجيري صنع فريق كبير ولديهم جوع كبير للفوز أوروبيا».

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التحرير

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