4 أسباب تمنح أتلتيكو الأمل في العودة أمام ريال مدريد

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يواجه أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، تحدٍ كبير للغاية عندما يستقبل غريمه ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابًا في البيرنابيو بثلاثية نظيفة من توقيع كريستيانو رونالدو.

ويخوض أتلتيكو مباراته الأخيرة أوروبيا على ملعبه فيسينتي كالديرون، قبل الرحيل إلى ملعبه الجديد الموسم المقبل، لذا يطح في توديع ملعبه الحالي على أفضل نحو وأمامه بالفعل 5 أسباب تدفعه للتفاؤل على الرغم من صعب المهمة استعرضتها صحيفة «ماركا» في السطور التالية كالأتي:

1- فيسينتي كالديرون

خاض أتليتكو مدريد 22 مباراة أوروبية في ملعب فيسينتي كالديرون، تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، ولم يخسر الفريق غير مباراة واحدة فقط كانت أمام بنفيكا في دور المجموعات من الموسم الماضي، ولكن لم ينهزم الروخيبلانكوس في الأدوار الإقصائية من قبل مع سيميوني على ملعبه على الرغم من مواجهته فرق قوية من أمثال برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

2- السجل التاريخي

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نجح أتلتيكو مدريد من قبل في التغلب على ريال مدريد برباعية نظيفة في موسم 2014- 2015، عندما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للريال، وأتى ذلك الفوز على ملعب الكالديرون أي أن أتلتيكو قادر بالفعل على سحق الريال.

3- جودة جريزمان

نجح اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، في تسجيل 25 هدفًا إلى جانب صناعة 11 آخرين هذا الموسم، وسيعول أتلتيكو مدريد على خدمات مهاجمه الفرنسي كثيرًا اليوم في قيادة الفريق نحو ريمونتادا تاريخية.

4- الجماهير

بدأت جماهير أتلتيكو شحن لاعبيها للعودة في نتيجة المباراة مبكرًا، حيث تواجدت الجماهير بمحيط فندق لاعبي الروخيبلانكوس من أجل تحفيزهم، ومن المنتظر أن يتواجد نحو 55 ألف متفرج وراء رجال دييجو سيميوني في موقعة الكالديرون اليوم.