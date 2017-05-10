رئيس دار الأوبرا: 50% من الفنانين تقدموا باستقالتهم للعمل بالخارج

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن نحو 50% من الفنانين العاملين بالأوبرا تقدموا باستقالتهم خلال الفترة الماضية.

وأضافت عبد الدايم خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن "اليوم يتم تهجير الفنانين للدول العربية بشكل ضخم بسبب الفرق الكبير في المرتبات".

وبسؤال رئيس اللجنة أسامة هيكل، عن الدول التي تستقطب الفنانين، قالت "دبي وعمان والكويت افتتحوا أوبرا، والبحرين تنشئ الآن دار أوبرا، والسعودية بدأ فيها نشاط فني".

في السياق نفسه قال مدير المركز القومي للترجمة، أنور مغيث، "في موازنة المركز من خلال تعاملنا مع وزارتي المالية والتخطيط في تفاهم لكن المشكلة في تخفيض الموازنة من ٢٣ مليون إلى ٢٠ مليون جنيه".

وأكد تأثير التعويم على ميزانية المركز والعمل فيه، قائلا: "ندفع بالدولار حقوق الملكية الفكرية والمشاركة في مؤتمرات في الخارج، نحتاج تعزيزات لدعم المركز".