أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس دار الأوبرا: 50% من الفنانين تقدموا باستقالتهم للعمل بالخارج

Google+ Print
رئيس دار الأوبرا: 50% من الفنانين تقدموا باستقالتهم للعمل بالخارج رئيس دار الأوبرا: 50% من الفنانين تقدموا باستقالتهم للعمل بالخارج

مصراوي Masrawy

إيناس عبد الدايم

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن نحو 50% من الفنانين العاملين بالأوبرا تقدموا باستقالتهم خلال الفترة الماضية.

وأضافت عبد الدايم خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن "اليوم يتم تهجير الفنانين للدول العربية بشكل ضخم بسبب الفرق الكبير في المرتبات".

وبسؤال رئيس اللجنة أسامة هيكل، عن الدول التي تستقطب الفنانين، قالت "دبي وعمان والكويت افتتحوا أوبرا، والبحرين تنشئ الآن دار أوبرا، والسعودية بدأ فيها نشاط فني".

في السياق نفسه قال مدير المركز القومي للترجمة، أنور مغيث، "في موازنة المركز من خلال تعاملنا مع وزارتي المالية والتخطيط في تفاهم لكن المشكلة في تخفيض الموازنة من ٢٣ مليون إلى ٢٠ مليون جنيه".

وأكد تأثير التعويم على ميزانية المركز والعمل فيه، قائلا: "ندفع بالدولار حقوق الملكية الفكرية والمشاركة في مؤتمرات في الخارج، نحتاج تعزيزات لدعم المركز".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919