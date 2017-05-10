بالصور.. محافظ بني سويف يطمئن على طالب مريض أثناء امتحانات الابتدائية

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الابتدائية بعدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على الحالة العامة للجان، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، يرافقه ثروت عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تابع "حبيب" لجان الامتحانات بمدرسة شجر الدر الابتدائية، التي تضم 210 طلاب، واطمأن على سير امتحان مادة الرياضيات، مشيداً بما لمسه من النظام داخل اللجان وعدم تلاصق المقاعد، ووجود المسافات البينية المناسبة بينها.

واطمأن المحافظ على أحد الطلاب بإحدى لجان الامتحانات بمدرسة "سان مارك"، كان يعاني من مغص، وانتظر حتى اطمأن على تماثل الطالب للشفاء، واستكماله للإجابة على باقى أسئلة الامتحان، موجهًا بتوفير أوجه الرعاية للطالب والمتابعة المستمرة، حتى الانتهاء من الامتحان.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة للجان الامتحانات والكنترول، لضمان توفير الراحة بشكل دائم للطلاب والملاحظين ومقدري الدرجات، أهمها مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق، يتيح للطالب أداء امتحانه بيسر وسهولة.