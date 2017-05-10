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بالصور.. زحام بمكاتب بريد كفر الشيخ لتعديل بيانات بطاقات التموين الذكية

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مصراوي Masrawy

مكاتب بريد كفر الشيخمكاتب بريد كفر الشيخ

مكاتب بريد كفر الشيخ (2)مكاتب بريد كفر الشيخ (2)

مكاتب بريد كفر الشيخ (3)مكاتب بريد كفر الشيخ (3)

مكاتب بريد كفر الشيخ (4)مكاتب بريد كفر الشيخ (4)

مكاتب بريد كفر الشيخ (5)مكاتب بريد كفر الشيخ (5)

مكاتب بريد كفر الشيخ (6)مكاتب بريد كفر الشيخ (6)

مكاتب بريد كفر الشيخ (7)مكاتب بريد كفر الشيخ (7)

مكاتب بريد كفر الشيخ (8)مكاتب بريد كفر الشيخ (8)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مكاتب البريد الرئيسية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، زحامًا شديدًا، بسبب إقبال المواطنين، للحصول على استمارات تعديل البيانات الخاصة بالبطاقات الذكية للمواطنين، وتسليمها لوزارة الإنتاج الحربي، وفقًا لتعليمات وزاراة والتجارة الداخلية، بشأن تعديل بيانات البطاقات.

وكشف المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، عن إخطار وزارة الإنتاج الحربي للمديرية، أن إجمالى عدد البطاقات الذكية على مستوى المحافظة بلغت 842 ألف بطاقة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن رسالة المطالبة بتحديث البيانات، ظهرت البقالين التموينيين، خلال شهري إبريل ومايو، مع صرف المقررات التموينية للكثير من المواطنين، وأن الإجراءات المفترض اتخاذها، تبدأ بالتوجه ببون الصرف، لاستلام استمارة التحديث المجانية من مكاتب التموين، بغرض استيفاء بياناتها، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة المعلومات، بالاستمارة.

بعدها، يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب بريد رئيسي، لإيداع استماراته داخل مظروف خاص بوزارة الإنتاج الحربي، من أجل إرساله للوزارة.

وأوضح الهابط إمكانية تسجيل البيانات الموجودة في استمارة تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات الذكية إلكترونيًا من خلال الموقع www.tamwin.com.eg، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة المعلومات إلكترونيًا أيضًا.

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