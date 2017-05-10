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استعدادًا لموسم الصيف.. 5 توجيهات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

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استعدادًا لموسم الصيف.. 5 توجيهات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء استعدادًا لموسم الصيف.. 5 توجيهات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

مصراوي Masrawy

توجيهات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

الإسكندرية – محمد عامر:
أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، 5 توجيهات لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لموسم الصيف واستقبال مئات الآلاف من الزوار خلال الفترة المقبلة.
 
ووجه "سلطان" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بتكثيف أعمال إزالة أية مخلفات وقمامة بالشوارع والشواطئ، وزيادة عدد صناديق القمامة.
 
كما كلف المحافظ، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وجهاز تعمير الساحل الشمالي، بتركيب جميع البلدورات وأغطية البالوعات بالشوارع، وخاصة ذات الطابع الأثري والحضاري.
 
وشدد على الانتهاء من دهان الأرصفة وتجميل الشوارع لاستقبال موسم الصيف، قائلا: "لابد أن نعود بالإسكندرية إلى مكانتها المرموقة، ونحن في حاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى المستوى الذي يرغب فيه المواطن السكندري".
 
وحول حملات المرور على الشواطئ، وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتكثيفها وإزالة أي مخالفات أو تعديات وتهيئتها لاستقبال زوار الثغر.
 
وطالب "سلطان"، رؤساء الأحياء بضرورة التواجد في الشارع والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع لشكواهم وسرعة حلها.

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