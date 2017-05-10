وزير العدل الأسبق: «زنا المحارم» صار مألوفا في المناطق الشعبية

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قال المستشار محمد الجندي، وزير العدل الأسبق، إن مصر تشهد حالة من الفوضى في القيم والأخلاق، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر ليس قاصرًا على مصر وليس فريدًا من نوعه وإنما تتعرض له الكثير من الدول، مرجعًا ذلك إلى الثورات التي تشهدها هذا الدول، موضحًا أن تلك الثورات تصيب البلاد بالخلل الاجتماعي.

وأضاف وزير العدل الأسبق، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء، بمؤتمر "التنوير" الذي تنظمه كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن الشارع المصري يعاني حالة من الفوضى الكبيرة وتصاعدت معدل الجريمة وأصبح الفساد الوظيفي ظاهرة تحتاج لوقفة معربًا عن استيائه من التراخي الذي يواجه به هذه الظاهرة.

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وأشار الجندي إلى أن جرائم الاغتصاب وزنا المحارم انتشرت بصور كبيرة فى المناطق الشعبية، وصارت مألوفة، محملًا الأسر المصرية الدور في عدم ترسيخ القيم من خلال تربية الأبناء وذلك لعدم اهتمامهم بتربية الأبناء والاهتمام بجمع المال فقط، بينما افتقد التلاميذ القدوة فى المدرسة.

ولفت إلى أن كل هذه العوامل جعلت البعض من الشباب يقع فريسة للمتشددين الذين يتخذون من عباءة الدين ستارًا لارتكاب أبشع الجرائم الإرهابية.

وأكد الجندي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم، وأنه لا أحد فوق القانون، مضيفًا "عندما كنت محامي عام حولت 6 قضاة للسجن حتى يكونوا عبرة".