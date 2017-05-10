فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

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أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع المنتجين والشركات المصنعة ومنافذ التوزيع الكبرى على توفير السلع بسعر المصنع خلال شهر رمضان، على أن تتراوح التخفيضات بين 15 إلى 30% في كل السلع الأساسية، المطروحة داخل معرض "أهلًا رمضان".

وأضاف خلال لقاء خاص، لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "Mbc Misr2"، اليوم الأربعاء، أن السكر سيكون متاحا بأقل من 10 جنيهات، والزيت أقل من 14 جنيها، كما لن تزيد الدواجن على 30 جنيهًا، وكيلو اللحم لن يزيد على 70 جنيهًا، وذلك بكل منافذ البيع التابعة للوزارة.