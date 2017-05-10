حبس توفيق عكاشة سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، اليوم الأربعاء، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه سنة وكفالة 5ألاف جنيه.

وأحال النائب العام توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وكشف مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.