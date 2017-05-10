«المسابقات» تعتمد نتيجة الرجاء وبلدية المحلة

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اعمتدت لجنة المسابقات بالقسم الثاني، من مسابقة الدوري المصري، نتيجة مباراة الرجاء وبلدية المحلة، والتي فاز بها الأول بهدف دون رد.

واجتمعت الجنة برئاسة خالد كامل، اليوم الأربعاء، واتخذت القرارات الآتية:

- مباراة الرجاء وبلدية المحلة:

• اعتماد نتيجة المباراة كما جاءت بتقرير الحكم

• قبول الاحتجاج المقدم من ناد بلدية المحلة شكلًا وفي الموضوع برفضه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة الذي لم يذكر فيه أي مخالفات قانونية تستوجب إعادة المباراة.

• إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ، لاعب بلدية المحلة 3 مباريات وتغريمه 5000 جنيه.

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- مباراة غزل المحلة والحرية:

• اعتبار فريق الحرية مهزومًا صفر /2 لعدم حضوره لتأدية المباراة.

• تطبيق الغرامة المحددة بشروط المسابقة وقدرها 200 ألف جنيه على الفريق المنسحب.