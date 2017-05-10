«كاف» يُسلم الأهلي دفعة الكرات الجديدة

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سلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دفعة الكرات الجديدة الخاصة بالاتحاد الإفريقي، تمهيدًا للعب بها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي لجأ لكرات الاتحاد الأوروبي "ويفا" بعد تأخر شحنة الكرات التي يسلمها الكاف للأندية كل موسم، واضطر الجهاز الإداري للنادي الأهلي لشراء مجموعة من الكرات، بعد تلف الكرات القديمة الخاصة ببطولة الكان 2015.

ويستضيف الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.