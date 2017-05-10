أحمد مرتضى رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

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كلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، والمشرف على فريق الكرة، برئاسة بعثة الفريق التي ستتوجه لتونس يوم 20 مايو الجاري استعدادًا لمباراة أهلي طرابلس الليبي، التي تقام في 23 مايو، لحساب الجولة الثانية لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الليبي، أخطر مسئولي الزمالك في وقت سابق بإقامة المباراة على ملعب الطيب المهيري في تونس بعد تعذر إقامتها في ملعب المنزه.

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ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد، بطل زيمبابوي، في الجولة الأولى لمباريات دور الـ16، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب «برج العرب».