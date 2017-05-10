بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- أحمد جمعة:

شهد أمس حفل اليوم الثاني من أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وأطلقت فيه مصممة الأزياء العالمية المصرية فريدة تمرازا مجموعتها الجديدة بعد غياب طويل عن بلدها، والتي تميزت فيها بالرقي والفخامة، حيث اعتمدت فريدة على التطريزات الذهبية والفضية على الأقمشة.

كما اعتمدت بشكل كبير على فكرة الـ "jumpsuit" والـ "suit"، واستخدمت الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود والاخضر.

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي "غادة والي"، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.