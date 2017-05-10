أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (1)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (1)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (2)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (2)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (3)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (3)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (4)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (4)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (5)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (5)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (6)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (6)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (7)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (7)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (8)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (8)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (9)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (9)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (10)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (10)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (11)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (11)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (12)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (12)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (13)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (13)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (14)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (14)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (15)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (15)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (16)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (16)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (17)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (17)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (19)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (19)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (18)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (18)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (20)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (20)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (21)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (21)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (23)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (23)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (22)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (22)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (24)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (24)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (25)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (25)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (26)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (26)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (27)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (27)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (28)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (28)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (29)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (29)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (30)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (30)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (31)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (31)

بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (32)بالصور.. من العالمية لمصر.. فريدة تمرازا تعرض مجموعتها بأسبوع الموضة اللبناني (32)

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- أحمد جمعة:

شهد أمس حفل اليوم الثاني من أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وأطلقت فيه مصممة الأزياء العالمية المصرية فريدة تمرازا مجموعتها الجديدة بعد غياب طويل عن بلدها، والتي تميزت فيها بالرقي والفخامة، حيث اعتمدت فريدة على التطريزات الذهبية والفضية على الأقمشة.

كما اعتمدت بشكل كبير على فكرة الـ "jumpsuit" والـ "suit"، واستخدمت الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود والاخضر.

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي "غادة والي"، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919