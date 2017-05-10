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وزير الخارجية التركي يحذر من اتخاذ "خطوات خاطئة" في سوريا

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وزير الخارجية التركي يحذر من اتخاذ "خطوات خاطئة" في سوريا وزير الخارجية التركي يحذر من اتخاذ "خطوات خاطئة" في سوريا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

إسطنبول (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كل سلاح يحمله أحد أفراد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية يمثل تهديدا لتركيا، محذرا من اتخاذ "خطوات خاطئة " في سوريا.

وأضاف أوغلو في مونتينيجرو بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح الميليشيا، أن أمريكا على دراية كاملة بالموقف التركي، موضحا أنه يجب وضع خطط عقب هزيمة تنظيم "داعش" في الرقة.

ويشار إلى أن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وتعد ميليشيا "وحدات حماية الشعب" عنصرا أساسيا في "قوات سوريا الديمقراطية"، شريكة الولايات المتحدة على الأرض في سوريا في مواجهة مسلحي داعش. وتقوم "قوات سوريا الديمقراطية" حاليا بتطويق الرقة، معقل الجهاديين الفعلي.

قد أعطى الرئيس الأمريكي دونالد الضوء الأخضر لوزارة الدفاع (بنتاجون) لتزويد أكراد سوريا بالأسلحة الخفيفة والآلية والذخيرة والمدرعات وتجهيزات أخرى .

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