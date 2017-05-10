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الطب الشرعي يُنهي تشريح جثة السائحة البولندية المنتحرة بالغردقة

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الطب الشرعي يُنهي تشريح جثة السائحة البولندية المنتحرة بالغردقة الطب الشرعي يُنهي تشريح جثة السائحة البولندية المنتحرة بالغردقة

مصراوي Masrawy

الطب الشرعي يُنهي تشريح جثة السائحة البولندية

البحر الأحمر ـ أحمد عوض:

انتهى الطبيب الشرعي بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، وبحضور محقق بولندي الجنسية، من تشريح جثة السائحة البولندية المنتحرة بمرسى علم، داخل مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وأكد تقرير التشريح أن سقوط السائحة "زوك ماجدولينا" من الطابق العلوى بالمستشفى، أدى إلى ارتطام دموي وهوائي بالرئتين وكسور عظام في الوجه والحوض والقفص الصدري، وتهتك بنسيج الرئتين وارتجاج بالمخ.

حضر عملية التشريح فريق من نيابة البحر الأحمر الكلية، ونيابة جنوب القصير.

تعود تفاصيل الواقعة لإلقاء سائحة بولندية نفسها من الطابق العلوي بمستشفى بورت غالب، بعد نقلها في حالة هياج وسُكر من المطار، لرفض قائد الطائرة سفرها في تلك الحالة، وتكليف أحمد محمد إبراهيم، ممرض، وفاتن محمد، ممرضة، برعايتها، وتقييدها فى السرير، لمحاولتها الانتحار، إلا أنها غافلتهما وفكت قيودها، ودفعت نفسها من الطابق الثاني بالمستشفى، لتلقى حتفها.

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