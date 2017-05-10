حملة مكبرة لإزالة إشغالات أسفل كوبري مسطرد بشبرا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية، بحي شرق شبرا الخيمة، تصاحبها شرطة المرافق، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات والحد من انتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي، أسفل كوبري مسطرد.

وجرى إزالة مفروشات الباعة الجائلين، وأكشاك مخالفة، والتي كانت سببًا رئيسىًّا في إعاقة حركة المرور وتشويه المظهر العام لما ينتج عنها من مخلفات وقطع وصلات كهربائية، وتوصيلها خلسة بالمخالفة، واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.