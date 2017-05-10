"آشتروكي" فيلم وثائقي عن النوبة لطلاب إعلام بني سويف

القاهرة - (مصراوي):

يبدأ اليوم عرض الأفلام الوثائقية لمشروعات طلاب تخرج كلية الإعلام جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي - رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد زين - عميد كلية الإعلام، والدكتور جيلان شرف - رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون.

وقدم قسم الإذاعة والتلفزيون فيلم درامي وثائقي عن النوبة يدعي "آشرتوكي" ويدور الفيلم حول قصة شاب يذهب لأسوان ليبحث عن رسالة تدعى "جودلابي" مستعرضا جمال النوبة بكل مافيها من مناظر طبيعية خلابة وعادات وتقاليد متنوعة، وذلك تحت إشراف الدكتور إنجي أبو العز - مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف.

شارك في الفيلم مجموعة متميزة من الطلبة المبدعين، والفيلم فكرة وتعليق صوتي معاذ حاتم، منتج فني إباء مكرم ومريم سعد، وتصوير لميس شحاته، ومصطفي مسعد ، وخالد حسنين، سيناريو حفصة فتحي، ومحمود الشيخ ، ومروة أبو النصر، مساعد إنتاج أحمد سلطان، بسام محمد، وإيمان الشاذلي، ومن إخراج إباء مكرم ولميس شحاته.

وتكونت لجنة تحكيم مشروعات القسم من كلا من خالد الإتربي، وعلاء عزام - مخرج، وخالد فتح الله - مدير عام إخراج.

أكد خالد الإتربي أن الفيلم يعد أحد أفلام أدب الرحلات النادرة التي تعد صعبة في إنتاجها.

بينما قالت الدكتورة إنجي أبو العز - مشرفة المجموعة، إن الفيلم يعد ترويجًا لأرض مصر النوبية الأصيلة ودعوة لزيارة أهلها الطيبين ورؤية كنوز بلاد الذهب.​