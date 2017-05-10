أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. برمنجهام سيتي يجدد عقده مع هاري ريدناب

Google+ Print
رسميًا.. برمنجهام سيتي يجدد عقده مع هاري ريدناب رسميًا.. برمنجهام سيتي يجدد عقده مع هاري ريدناب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، جدد عقده مع هاري ريدناب، المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد.

وكان ريدناب عُين مديرًا فنيًا للفريق، في وقت سابق من الموسم، بعد أن استقال جيانفرانكو زولا، اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، من منصبه كمدرب للفريق برمنجهام، بعد سلسلة من النتائج السيئة وكان يقبع في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.

شاهد أيضا

إلا أن ريدناب استطاع أن يحافظ على الفريق وقدم أداء رائع معهم ليحقق المركز التاسع عشر برصيد 53 نقطة، ليبقى برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا