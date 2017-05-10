رسميًا.. برمنجهام سيتي يجدد عقده مع هاري ريدناب

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، جدد عقده مع هاري ريدناب، المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد.

وكان ريدناب عُين مديرًا فنيًا للفريق، في وقت سابق من الموسم، بعد أن استقال جيانفرانكو زولا، اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، من منصبه كمدرب للفريق برمنجهام، بعد سلسلة من النتائج السيئة وكان يقبع في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.

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إلا أن ريدناب استطاع أن يحافظ على الفريق وقدم أداء رائع معهم ليحقق المركز التاسع عشر برصيد 53 نقطة، ليبقى برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية.