ختامهن وفاء الكيلاني.. 8 نساء في حياة تيم حسن

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جاذبيته ووسامته إضافة إلى موهبته الكبيرة كانت بوابة الفنان السورى تيم حسن لعالم النجومية التى بدأت خطاها فى سوريا من خلال العديد من الأعمال التاريخية وتأكدت فى مصر خاصة بعد تجسيده لشخصية الملك فاروق والتى جعلت منه منافسًا شرسًا لنجوم الصف الأول المصريين، وكما منحت موهبة تيم النجومية فإن وسامته ضمنت له مئات المعجبين والمعجبات وكانت أيضًا سببًا فى ملاحقته بشائعات الحب والارتباط والخيانة وعلاقاته النسائية المتعددة، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز الوجوه النسائية التى ارتبط اسمها بالنجم السورى.

1 - ديما بياعة

وقع تيم في حب زوجته الأولى ديما بياعة عام 2002 وأنجب منها طفلين، واعتبرهما البعض من أنجح ثنائيات الزواج الناجحة بالوسط الفنى، واستمرا سويًّا لمدة 10 سنوات، إلا أن خلافات الحياة الزوجية لم تتركهما، حيث أطلت ديما عبر العديد من البرامج التليفزيونة لتؤكد أن زوجها خانها مع صديقتهم فى الوسط الفنى الممثلة الفلسطينية نسرين طافش وهو ما أدى لوقوع الطلاق بينهما.

2 - نسرين طافش

بعد أن فجرت ديما مفاجأة علاقة حب بين تيم ونسرين، رفعت الأخيرة ضدها دعوى قضائية بتهمة قذف وذم طافش، ونفى كلاهما وجود أى علاقة عاطفية بينهما وأكدا أنهما تجمعهما صداقة وطيدة، وعقب ثبوت إدانة بياعة بإهانة طافش بتصريحها الأخير تم تغريمها 5 آلاف جنيه، إلا أن نسرين عفت عنها وكتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "عفا الله عني وعن من آذاني، وما قال فيني ما ليس فيني، عفوت عنهم لعل الله يأجرني".

3 - مونيكا بيلوتشي

أعلن تيم في إحدى مقابلاته الصحفية عن استعداده للزواج مرة ثانية ولم يفصح عن هوية الفتاة التي سيتزوجها، إلا أنه عاد للإعلان عن أن حبيبته الوحيدة هي الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وأنه أعجب بها وفضلها على جميع نساء العالم بالرغم من تخطيها سن الـ50 عامًا.

4 - فدوى القلال

ارتبط اسم تيم بالصحفية الليبيبة فدوى القلال بعد تغريدة كتبتها على موقع "تويتر"، تقول فيها: "طول ما أنا ماشية في بيروت مستنية أخبط في تيمور تاج الدين، نفسي حد يقنعني أنه كان مجرد مسلسل"، ويذكر أن تيمور تاج الدين هى الشخصية التي جسدها تيم بمسلسل "تشيللو"، ليرد عليها من خلال تدوينة بـ"تويتر" قائلًا: "أهلًا وسهلًا خبطتي بتويتر تبعه مبدئيًّا شكرًا"، وعبّرت فدوى عن مفاجأتها برده قائلة: "ده بجد هو؟".

5- نادن نجيم

روجت الشائعات حول علاقة عاطفية تجمع تيم ونادين نسيب نجيم بعد اجتماعهما سويًّا فى بطولة عملين دراميين هما "تشيللو" و"نص يوم" بالإضافة إلى عمل بشهر رمضان المقبل من بطولتها تحت عنوان "الهيبة".

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6- مديحة كنيفاتي

تداول البعض شائعات زواج تيم من الفنانة السورية مديحة كنيفاتي والتى خرجت لتنفي تلك الشائعة، قائلة: "تيم صديق عزيز وما نشر أمر معيب، والغريب أنّ الجمهور بادر إلى مباركتي بالخطوبة.. أضحكني فعلاً من دون أن يكون الموضوع صحيحًا أصلاً، وقد نشره حساب مزوّر باسمي"، بينما لم يصدر أي تصريحات من تيم ينفي ذلك.

7- ريم البارودي

أثناء زواج تيم حسن من ديما، انتشرت شائعات عدة حول علاقة عاطفية تربطه بالفنانة ريم البارودي، والتي شاركته بطولة مسلسل "عابد كرمان"، إلا أن ريم أدلت بتصريح جعل البعض يصدق تلك الشائعة، حيث قالت: "لو مكنش متجوز كنت حبيته"، وتابعت: "فيه كيمياء ظهرت بيننا على الشاشة لدرجة أن الكاتب بشير الديك لما حضر إلينا بسوريا وشاهد الأحداث من المسلسل كان سعيد جدًّا، وقال إنه لأول مرة يلاقي الشخصيتين التي نقوم بها أنا وتيم راكبين قوي مع بعض"، وأشارت إلى أنهما يحملان نفس صفة "البيتوتية"، وعادت لتؤكد أنهما أصدقاء فقط وأن كل ما روّج حولهما كان مجرد شائعات.

8- وفاء الكيلاني

عقد تيم والإعلامية وفاء الكيلاني قرانهما أمس الثلاثاء، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الأمر جاء مفاجئًا، وهنأهم العديد من زملائهم بالوسط الفني عبر مواقع "السوشيال ميديا" وتمنوا لهما الخير والسعادة في حياتهما الجديدة.