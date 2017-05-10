الإفتاء: الاحتفال بليلة النصف من شعبان «مُباح شرعًا»

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نفت دار الإفتاء المصرية، ما روج له بعض المتشددين، خلال الأيام الماضية، من أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان، التي توافق مساء غد الخميس، هو بدعة، مؤكدًة أن الاحتفال بها وإحياء ليلها وقيامه وصيام نهارها، مباح شرعًا؛ لما فيه من خير كثير.

جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد، والرد على فتاوى المتشددين في هذا الشأن.

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وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورَدَ الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ… » وذكر منها: «لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان».

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز إحياء ليلة النصف من شعبان فرادى وجماعات، سرًّا وجهرًا، في المسجد وغيره، مع مراعاة عدم التشويش على المصلِّين، بل إن الاجتماع لها أَوْلى وأَرْجَى للقبول.