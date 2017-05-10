البنك الأوروبي يموّل مشروعات للصرف الصحي والسكك الحديدية بمصر

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قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تمويل مشروعات الصرف الصحي لـ84 قرية بمحافظة الفيوم، بمبلغ 200 مليون يورو.

وأضاف مدبولى، في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف لتطهير بحيرة قارون، وتحسين المياه بها، بما يسمح باستغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل، والحفاظ على الوضع البيئي بها، حيث كانت هذه القرى تصب على مصارف تؤدي في النهاية لبحيرة قارون.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الموافقة على المشروع جاءت خلال اجتماعات مجلس المحافظين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمُنعقدة اليوم في قبرص، بهدف التفاوض على تمويل عدد من المشروعات، خاصة مشروعات الصرف الصحي.

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وأوضح وزير الإسكان أنه تمت مناقشة مشروعين مهمين آخرين مع مسئولي البنك، الأول هو مشروع الصرف الصحي الذي يستهدف تطهير المياه ببحيرة المنزلة بمعالجة نحو 5 ملايين م3 في اليوم، والذي يخدم كل منطقة شرق الدلتا (مصارف حادوس، وبحر البقر)، وأبدى مسئولو البنك موافقة مبدئية على تمويل المشروع مع إنهاء الدراسات التفصيلية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع الثاني هو خط السكة الحديد الذي يربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وانتهاء بالعلمين الجديدة، والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى، حيث أبدى مسئولو البنك اهتماماً شديداً بالمشروع، مشيرين إلى أنهم على استعداد لتمويله مع الحكومة المصرية بمجرد الانتهاء من الدراسات التفصيلية.