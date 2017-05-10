مد 12 ألف كيلو متر ألياف ضوئية في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

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كشفت مصادر مسئولة في أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن أطوال حجم أنفاق شبكات المياه والصرف والكهرباء والانترنت في العاصمة الإدارية تبلغ 26 كيلو متر، في المرحلة الأولى العاجلة، وأنه تم مد 12 ألف كيلو متر من الفايبر "ألياف ضوئية"، عوضاً عن النحاس.

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وأوضحت المصادر للتحرير، أنه سيتم تغطية المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بـ 6 آلاف كاميرا مراقبة، وأن سرعات الانترنت ستصل للمنازل إلى 50 ميجا بايت/الثانية، وهي سرعات فائقة لم تصل إليها أي منازل في مصر حالياً، مضيفاً أن كابلات الفايبر ستصل إلى المنازل مباشرة بدلاً من الكبائن.