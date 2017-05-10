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نادية هنرى: ضعف «دعم مصر» ظهر فى التصويت على «العلاوة»

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نادية هنرى: ضعف «دعم مصر» ظهر فى التصويت على «العلاوة» نادية هنرى: ضعف «دعم مصر» ظهر فى التصويت على «العلاوة»

التحرير

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قالت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، إن تأجيل التصويت على قانون العلاوة، يظهر ضعف موقف ائتلاف دعم ، وعدم القدرة على حشد الاصوات للموافقة على القانون، خاصة أن الخلاف حوله يمس قوت الشعب. 

وأضافت هنرى، فى تصريحات لها اليوم الأربعاء أنه خلال تصويت البرلمان على قانون العلاوة الخاصة وافق البرلمان على القانون بعد إصرار النواب على حذف المادة الخامسة منه، وبموجب حذف هذه المادة تضاف العلاوة الخاصة للأجر الأساسى، ورفضت قرار البرلمان وانتفضت لأنها لم تتعود ذلك من المجلس، ولجأت إلى رئيس المجلس الذى خالف اللائحة، وأمر بإعادة المداولة وأضاف المادة من جديد لتنتصر الحكومة على الشعب. 

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مبرر الحكومة فى الإبقاء على المادة هو أن الغائها يكلفهم 18 مليار جنيه، لافتة إلى أن الحكومة لديها العديد من الحلول لتوفير هذا المبلغ، إذا كان ذلك هو العائق الوحيد، ويمكن توفير هذه الأموال من الصناديق الخاصة. 

وأكدت نادية هنرى، على ضرورة منح العلاوة للجميع، والحفاظ على المساواة بين كل العاملين فى الدولة، مشيرة إلى الحكومة ورئيس مجلس النواب يرفضان إضافة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 

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التحرير

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