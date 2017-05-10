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فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

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فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

التحرير

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قال وزير ، الدكتور علي مصيلحي، إنه أصدر قرارًا بتدوين سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك، على كافة السلع الأساسية، بداية من يونيو القادم، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير سوق جملة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بكافة محافظات لتقليل حلقات التداول من أجل تخفيض الأسعار.

وأضاف خلال لقاء خاص، لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "Mbc Misr2"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد في مصر أسواق حتى يتم الرقابة عليها وضبط أسعارها، مؤكدًا أنه بصدد الانتهاء من وضع خريطة للتجارة الداخلية بالمواقع التي يتواجد بها أسواق الجملة لبيع السلع الاستهلاكية، نهاية مايو الحالي.

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وأشار إلى أن المليار جنيه المنحة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح ، سوف تساعد في توفير كميات كبيرة من السكر والزيت مما يساهم في ضبط الأسعار.

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التحرير

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