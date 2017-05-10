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برلماني يطالب بتشكيل لجنة «تقصي حقائق» في واقعة فساد آثار المنوفية

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برلماني يطالب بتشكيل لجنة «تقصي حقائق» في واقعة فساد آثار المنوفية برلماني يطالب بتشكيل لجنة «تقصي حقائق» في واقعة فساد آثار المنوفية

التحرير

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تقدم أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب البرلمان.

وقال رفعت، إنه يريد تشكيل تلك اللجنة بعد كشف واقعة فساد شديد بمنطقة آثار المنوفية، و الكشف عن تواطئ المسئولين بالإدارة الزراعية بإصدار تصريح صوبة زراعية بمنطقة آثرية مخالفة للقوانين والتعليمات وبقصد تمكين صاحبها من الحفر والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة.

وأضاف النائب، أن الأهالي قاموا باقتحام الصوب المشبوهة، وضبط جناية التنقيب عن الآثار ، وإخطار النيابة العامة بالواقعة، دون تقديم المتهمين الأصليين من مسؤولي وزارتي الزراعة والآثار.

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وأشار إلى أن أرض منطقة «تل أم حرب» ملكا للدولة، فضلا عن بيع 200 ألف متر رمل، في تل آثري بمنطقة «قويسنا»  دون تنقيب رسمي من الجهات المعنية لبيان خلوه من الآثار يدل على وجود واقعة فساد كبيرة.

وأوضح أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق للحفاظ على تراث الوطن و اعمالا لدور نواب الشعب المصري في الرقابة، بالإضافة إلى إيقاف مهزلة الفساد والسرقة.

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التحرير

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