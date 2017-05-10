الدستورية العليا تشيد برفض «النواب» تعديل قانون المحكمة

التحرير

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أشاد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، برفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة، والذى وافق عليه المجلس وآحاله إلى اللجنة التشريعية.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن سلطات وهيئات الدولة تتعاون ولا تتصادم، لأن الهدف والغاية واحدة وهى تحقيق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن المحكمة سوف تدرس عمل بعض التعديلات على قانونها، وإن كانت غير جوهرية.

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وأعلنت أمس اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفضها مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوى و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.