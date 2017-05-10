«طاقة البرلمان» توافق مبدئيًا على قانون إنشاء المحطات النووية

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قال حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على 6 مواد من قانون إنشاء المحطات النووية المقدم من الحكومة، مضيفًا أنه قررت أن يكون اسمها " الجهاز التنفيذي الدولي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وأشار غلاب، إلى أن اللجنة طالبت بالمادة الثانية بإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التي تسهم في ذلك، وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز، للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وأضاف النائب، أن اللجنة قررت في المادة الثالثة دمج بندين ليصبحا نصًا واحدًا ليكون: "تتكون موارد الجهاز من المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومي".

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وأردف قائلاً: "وافقت لجنة الطاقة والبيئة على القانون إنشاء المحطات النووية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ على القانون، ولكنه مازال في طور دارسة باقي مواده والتعديل فيها، ومن ثم عرضها على المجلس خلال إحدى الجلسات العامة بعد الانتهاء منه، ووضع الصيغة النهائية للقانون".

ولفت النائب إلى وجود مجموعة من العلماء المصريين في روسيا للتدريب على أحدث التقنيات، خاصة النواحي الفنية، والجودة والأمن والسلامة البيئية، موضحًا بأن تلك الهيئة ستكون مستقلة بذاتها ماليًا وإداريًا، وستتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.