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جابر نصار: صديقي انضم لداعش بعد قراءة كتاب «التوحيد» لابن تيمية

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جابر نصار: صديقي انضم لداعش بعد قراءة كتاب «التوحيد» لابن تيمية جابر نصار: صديقي انضم لداعش بعد قراءة كتاب «التوحيد» لابن تيمية

التحرير

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قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الدين تحول إلى "صوت عذاب"، وأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر، وهدد حياة الإنسان ومستقبله، وهو ما يعكس الصورة غير الصحيحة التى يحاول البعض نشرها عن الإسلام، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين انضموا للجماعات الإرهابية "تعلموا على أيدينا، وأكلوا معنا فنحن مشاركون فى تلك الجريمة".

وأضاف نصار، خلال كلمته بمؤتمر "الخطاب الدينى بين ضرورات التجديد والحفاظ على الثوابت"، الذى تنظمه شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن حلقات الصوفيين فى المساجد تعتمد على الحفظ والحفظ فقط دون تطبيق أى من تلك الأحاديث على أرض الواقع، وهو أمر غير مستقيم ومنحرف، مؤكدًا أن كتاب "التوحيد" لابن تيمية كان سبب فى انحراف الكثير ومن بينهم صديقه الذى أصبح عضوا بتنظيم داعش الإرهابى بعد قرأة كتاب "التوحيد".

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن "زوايا الصلاة" المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية هى سبب من أسباب التطرف وانتشار الأفكار التكفيرية، حيث يستغل كل حزب وجماعة إحدى الزوايا لنشر فكرها وثقافتها بين الشباب دون حساب أو رقابة، موضحًا أن تجديد الخطاب الدينى لن يتم إلا بمحاربة التطرف ومواجهة الفكر والتكفيرى والقضاء عليه، فالمتطرف لا يمكن تعلمه أو التزاوج معه، ويجب القضاء على هذا الفكر إذا أرادت تجديد الفهم الصحيح للإسلام.

وكشف نصار، عن سبب رئيسى لإلغاء "زوايا الصلاة" بكليات الجامعة، بعد زيارة وفد إسبانى لأحد الكليات ورؤيتهم لساحة الكلية وهى ممتلئة بالمصلين، وهو منظر لا يليق بالمنظر العام، مستطردًا: "كذبت على الوفد الإسبانى وقولتلهم عندنا أستاذ مات وبنصلى عليه".

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