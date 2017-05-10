غدًا.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

يؤدي، صباح غدٍ الخميس، 86 ألفًا طالب وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بمحافظة القليوبية في 416 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأربعاء: "إنه جرى توفير الأجواء النفسية والصحية لأداء الامتحانات، معلنًا الانتهاء من كافة الاستعدادات بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي ستنطلق اعتبارًا من الغد 11 مايو وحتى الأربعاء 17 مايو 2017م، مشيرًا إلى إرسال بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة الخاصة باللجان، بالإضافة إلى كشوف المنتدبين لأعمال الامتحانات والمراقبين في 416 لجنة امتحانات بالإدارات التعليمية".

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن تكون أوراق الإجابات سليمة، والتأكد من وصولها للكنترول، مع ضرورة أخذ إقرارات موانع على المشتركين داخل اللجان، وعدم ندب رئيس اللجنة أي أعضاء إلا عن طريق الإدارة التعليمية وكتابة الأسباب التي دعت للندب المحلي وإخطار المديرية بذلك، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وجلوسهم في الأماكن المحددة.

وحذر من تجاوز المعدلات المقررة للجان سير الامتحانات، سواء في المراقبين أو الملاحظين أو الإداريين أو العمال مهما تكن الظروف، وإسناد أمن اللجان إلى الملاحظين القادرين على حسن التصرف، ولا يُسمح لغير العاملين باللجنة بالدخول إلى مقرها.