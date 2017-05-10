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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر بأبو فليو

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (1)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (1)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (2)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (2)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (3)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (3)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (4)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (4)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (5)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (5)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (6)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (6)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (7)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (7)

محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (8)محافظ المنيا يتفقد مبني مشروع المحاجر (8)

المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، مبنى مشروع المحاجر التابع لديوان عام المحافظة، بمنطقة أبو فيلو، الذي يختص بالعمل الفني والإداري ومنح التراخيص لتشغيل المحاجر، وتخصيص المساحات والمراقبة عليها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء مصطفى درويش، مدير المشروعات بالمحافظة، والدكتور علاء الدين محمد، مدير إدارة المحاجر، حيث تفقد المحافظ، إدارات المبنى وتابع مدى انتظام العاملين بمكاتبهم، وانضباطهم في العمل.

طالب المحافظ، العاملين بإنجاز الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع تسهيل تقديم الخدمات دون إجراءات روتينية معقدة.

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