القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة سلع غذائية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، عن طرح عدد 8 آلاف كرتونة من المواد الغذائية، مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والسيارات المتنقلة؛ وذلك بهدف الحد من غلاء الأسعار وجشع التجار واحتكارهم للأسواق، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

من جانبه، قال إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، في بيان صحفي: "إن التوزيع جرى على مستوى المدينة والقرى التابعة لها".