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فوائد الحمام الياباني.. وهكذا يمكن تجهيزه في المنزل

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فوائد الحمام الياباني.. وهكذا يمكن تجهيزه في المنزل فوائد الحمام الياباني.. وهكذا يمكن تجهيزه في المنزل

مصراوي Masrawy

فوائد الحمام الياباني

أ ش أ:

تنصح خبيرة التجميل الفرنسية سيلين موليه في جامعة "باريس"، باستخدام الحمام الياباني لمساعدة الجسم والجلد على الاسترخاء والراحة بعد مجهود شاق طول اليوم وحتى يساعدك على نوع هاديء أثناء الليل.

وتوضح الخبيرة أن الحمام الياباني يعتمد على استخدام أوراق الشاي الأخضر وفي حال عدم توفرها يمكن استخدام أكياس الشاي الأسود، ووضعها في حوض الاستحمام في درجة حرارة 38 مئوية، وذلك لمدة من 15- 20 دقيقة .. مشيرة إلى أنه عقب ذلك يظل الجسد مستفيدا بفوائد مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي.

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