معاينة النيابة الإدارية: تغيب 169 طبيب وممرض واختلاس أدوية وتعطل الأجهزة بمستشفى المنصورة -(صور)

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإجراء معاينة لمستشفى المنصورة العام القديم، للوقوف على صحة الاخبار التي تم تداولها بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفى.

وكلف المستشار حمدي أحمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة المنصورة القسم الرابع فريق من أعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة، برئاسة المستشار هاني سعيد الوكيل العام الأول، وعضوية كل من الأستاذ وائل عبد السلام رئيس النيابة، الأستاذ محمد ثروت رئيس النيابة، الأستاذة هدى عصام الدين وكيل أول النيابة.

وأسفرت معاينة النيابة عن غياب تام للانضباط الإداري بالمستشفى، حيث تغيب 36 طبيب، 8 ممرضات، 12 إداري عن العمل دون إذن يوم المعاينة.

كما تبين انصراف 113 طبيب بدون إذن في يوم المعاينة إضافة لتغيب مدير المستشفى عن العمل يوم المعاينة.

وتكشف للنيابة أيضاً اختلاس الممرضة " ع.ع" لعدد 37 أمبول أدوية خاصة بالاستقبال وتم ضبطها وتحريزها، كما تبين عدم انضباط سجل المنصرف من الأدوية بقسم العظام.

وتلاحظ وجود العديد من المهمات الخاصة بمكتب العلاج على نفقة الدولة دون إصلاح وتعطل جهازي الايكو بقسم القلب وجهاز الاشعة عن العمل دون اتخاذ اللازم نحو إصلاحهم، كذلك تلاحظ لأعضاء النيابة سوء الحفظ للأدوية والمستلزمات الطبية داخل قسم الاستقبال.