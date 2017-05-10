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المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل: "حبست مراتي"

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المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل: "حبست مراتي" المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل: "حبست مراتي"

مصراوي Masrawy

الفنانة نادية الجندي

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بتهديد الفنانة نادية الجندي بالقتل، وتبين أنه زوج خادمة كانت تعمل لدى الفنانة، وتقضي عقوبة الحبس لمدة عام بتهمة السرقة.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "محمد.ح"، 29 عامًا، سائق، اتصل بالفنانة نادية الجندي، عدة مرات، وهددها بالقتل عقب صدور حكم بحبس زوجته "سمر.ط"، لمدة عام بتهمة سرقة 3 آلاف دولار و4 آلاف يورو، و20 ألف جنيه من داخل فيلا، الفنانة نادية الجندي، بمزرعة جرانة بكرداسة.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم بالبحر الأحمر، وأقر بالواقعة وأن الفنانة هى "السبب في حبس زوجتي ودخولها السجن"، وتبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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