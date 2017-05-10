"منى البرنس" تعلن عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة: "هدلع الشعب"

مصراوي Masrawy

كتبت - مروة شوقي:

أعلنت الدكتورة منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة السويس، عزمها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع انعقادها العام المقبل، لتواصل مواقفها المثيرة للجدل، عقب نشرها فيديوهات راقصة آثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

ودشنت البرنس، صفحة تحت اسم "منى برنس رئيسة مصر 2018"، أطلقت خلالها برنامجها الانتخابي، التي صرحت عبرها أنه يقوم على ثلاثية "العلم و الفن و الحرية".

وقالت البرنس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "هترجع شمسك الذهب تاني يا مصر، ويرجعوا المصريين شعب منتج ومساهم في الحضارة الإنسانية"، واعدة المصريين بالتغيير وأن تحل مشاكلهم بانتهاج الأساس السليم لبناء الدولة المصرية، وإعادة الهوية عن طريق تحفيز الشباب من الأكفاء على العمل والتعاون.

كما طالبت الشعب بالصبر "عشان أكون أمينة، ما اقدرش أوعد إني هحل مشاكل مصر والمصريين في سنة ولا عشرة، لأن التغيير الحقيقي بياخد وقت"، واصفة نفسها بالوضوح: "ولأني شخص مرح بطبعي وبحب الحياة فهبقي ريسة دمي خفيف وهدلع الشعب من باب لاقيني ولا تغديني، انا واضحة".​