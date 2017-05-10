مدبولي: "الأوروبي لإعادة الإعمار" يوافق على تمويل مشروعات صرف صحي بـ84 قرية بالفيوم

كتبت- ندى الخولي:

حضر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعات مجلس المحافظين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمُنعقدة اليوم، الأربعاء، في قبرص، بهدف التفاوض على تمويل عدد من المشروعات، خاصة مشروعات الصرف الصحي.

وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إنه بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريق العمل بالوزارة، تم عقد لقاء على هامش الاجتماع، مع نائب رئيس البنك للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لمنطقة شرق البحر المتوسط، وتمت الموافقة على تمويل مشروعات الصرف الصحي لـ84 قرية بمحافظة الفيوم، ويهدف المشروع لتطهير بحيرة قارون، وتحسين المياه بها، بما يسمح باستغلالها سياحياً الاستغلال الأمثل، والحفاظ على الوضع البيئي بها، حيث كانت هذه القرى تصب على مصارف تؤدي في النهاية لبحيرة قارون.

وأشار الوزير إلى أن تمويل المشروع يقدر بنحو 200 مليون يورو، وأكد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنهم جاهزون لتوقيع اتفاقية المشروع في الوقت الذي تحدده الحكومة المصرية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت مناقشة مشروعين مهمين آخرين مع مسئولي البنك، الأول هو مشروع الصرف الصحي الذي يستهدف تطهير المياه ببحيرة المنزلة بمعالجة نحو خمسة ملايين م3 في اليوم، والذي يخدم كل منطقة شرق الدلتا (مصارف حادوس، وبحر البقر)، وأبدى مسئولو البنك موافقة مبدئية على تمويل المشروع مع إنهاء الدراسات التفصيلية.

وأضف مدبولي، "المشروع الثاني هو خط السكة الحديد الذي يربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وانتهاءً بالعلمين الجديدة، والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى، حيث أبدى مسئولو البنك اهتمامًا شديدًا بالمشروع"، مشيرين إلى أنهم على استعداد لتمويله مع الحكومة المصرية بمجرد الانتهاء من الدراسات التفصيلية.