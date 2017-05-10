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رئيس بايرن ميونيخ يحلم بضم لاعب صيني

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رئيس بايرن ميونيخ يحلم بضم لاعب صيني رئيس بايرن ميونيخ يحلم بضم لاعب صيني

التحرير

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أعرب رئيس بايرن ميونيخ، أولي هونيس، عن حرصه على الاستفادة من تزايد الاهتمام بكرة القدم في الصين، وذلك من خلال التعاقد مع لاعب صيني ينضم إلى صفوف الفريق البافاري مستقبلا، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وقال هونيس، إن الصين قررت أن تكون كرة القدم هي الرياضة الأولى في البلاد، وستصبح اللعبة الأولى في المدارس، لذا بدأ بايرن ميونيخ بالفعل في الاستفادة من هذا الأمر من خلال بناء أكاديميات لكرة القدم هناك، حيث يضع الفريق البافاري في فلسفته ضم لاعب صيني من أجل جذب مزيد من الاهتمام نحو النادي.

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وأضاف هونيس، أن بايرن ميونيخ يرغب مستقبلا في خوض مبارياته الساعة الثانية بعد الظهر وهو وقت الذروة في بكين وشانجهاي، حينها سيحرص نحو 300 مليون مشجع على دفع دولار من أجل مشاهدة المباراة، وسيساهم ذلك الأمر في زيادة أرباح العملاق البافاري.

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التحرير

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