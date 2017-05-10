تأهيل مروان محسن وحالة حجازي.. عبد الحفيظ يتحدث

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الطبيب الألماني المشرف على تأهيل مروان محسن، مهاجم الفريق، أكد على تحسن حالته بشكل كبير، واستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه في الوقت الحالي.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الخبير الألماني طمأن مروان خلال زيارته الأخيرة لألمانيا، وأكّد أنه ينفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد وأن حالته في تحسن مستمر.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن مروان سيسافر إلى ألمانيا مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك، لمتابعة حالته مع الخبير الألماني وتحديد الملامح الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

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كما أكد عبد الحفيظ، أن أحمد حجازي مدافع الفريق، ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، للاستشفاء من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات المقبلة.

وتابع مدير الكرة أن حالة حجازي تحسّنت بشكل كبير، بعد إصابته بإجهاد في العضلة الضّامة، مشيرًا إلى أن اللاعب ينفذ المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيلي.