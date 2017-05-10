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سيد عبدالحفيظ: زاناكو الزامبي يصل القاهرة فجر الخميس

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سيد عبدالحفيظ: زاناكو الزامبي يصل القاهرة فجر الخميس سيد عبدالحفيظ: زاناكو الزامبي يصل القاهرة فجر الخميس

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق زاناكو الزامبي، سيصل القاهرة فجر الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الفريق الزامبي سيصل القاهرة ثم يتوجه بعد ذلك إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد المباراة.

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وأوضح مدير الكرة، أن الفريق الزامبي سيؤدي مرانه، مساء الخميس، على ملعب برج العرب، الذي يستضيف المباراة، على أن يؤدي مرانه على ملعب آخر يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف متفرج.

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التحرير

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