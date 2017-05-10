نائبة: نرفض قانون "الوفد" للأحوال الشخصية.. ونسعى لإعداد مقترح بديل

كتبت - هاجر حسني:

قالت نانسي نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يطبق من الأساس، ومشروع القانون الخاص بحزب الوفد لم يُعرض علينا إلا بعد تقديمه.

وأعلنت خلال كلمتها في الحوار المجتمعي الذي عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة واتحاد نساء مصر بعنوان "صوت أمهات مصر" في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، رفضها قانون الوفد للأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هناك محاولات من نائبات لتأجيل مناقشة هذا القانون لحين تحضير مقترح بديل يتم مناقشته.

وتابعت "تواصلنا مع المجلس القومي للمرأة حتى يسرع في الانتهاء من مشروعه حتى يكون بديلا للمشروع الحالي".​