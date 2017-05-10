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يالصور.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة

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مصراوي Masrawy

كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدةكشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة

كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (2)كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (2)

كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (3)كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (3)

كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (4)كشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات الفاسدة (4)

كتب ـ علاء عمران:

‏‫كشف اللواء احمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات، عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أكبر عملية تهريب للمخدرات الفاسدة لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وقال عمر ، خلال مؤتمر نظمته ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات شنت شملت حملة من جميع القطاعات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مدريات الامن ، وتم ضبط تشكيل عصابي بعض الجنسيات الأجنبية

واضاف عمر ، انه وردت معلومات تفيد بقيام مجموعة من الخارجيين بجلب كمية كبيرة من المخدرات الحشيش قادمة من دولة لبنان والمغرب عن طريق ليبيا لترويجها للبلاد ، وتخزينها بإعادة تدويرها وتم تخزينها في منطقة صحراوية بين طريق الكريمات والزعفران داخل مصنع إسمنت ، واكدت المعلومات ان التشكيل العصابي يتزعمه سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية مقيم في وله مشروعات اقتصادية في مصر وصاحب مصنع في مدينة العاشر من رمضان وبدء بث النشاط ومعه اثنين من سيناء وشخص من مطروح

وأوضح عمر ، انه تم العرض علي اللواء السيد جاد مساعد وزير الداخلية للامن الاجتماعي وعرض الخطة علي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ، وامر بسرعة ضبط امتهمين ، وتم تحديد المصنع و المخدرات وعندما تم التأكد من وصول الأدوات والبدء في عملية تصنيع المخدرات تم المداهمة وضبط ٨ من المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر ٣ مليون قرص مخدر الكاتبون و ٣ ونصف طن حشيش وأدوات التصنيع ومبالغ مالية ٦٠٠ الف دولار و٨ مليون مصري و يورو وغيرها من العملات وبعض الأسلحة النارية

وأشار عمر ، إلى أنه تم الأستعانةالكلاب البوليسية، والتي كان لها دور في ضبط المخدرات من خلال تحديد أماكن تخزين المخدرات .

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