إحالة 14 طبيبًا بمستشفى "سمنود" للنيابة الإدارية

الغربية – مروة شاهين:

قرر أحمد عبد السميع رئيس مدينة سمنود، اليوم الأربعاء، إحالة 14 طبيبًا أخصائيًّا، بينهم 2 أخصائي أشعة بمستشفى سمنود المركزي للتحقيق بالنيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

كان "عبد السميع"، قام بمرور مفاجئ على مستشفى سمنود المركزي ورصد وجود مريض يحتاج عمل أشعة، وأن مسئولي الأشعة قالوا له: "إن الجهاز معطل"، وتبين لرئيس المدينة من مراجعة الأمر أن الجهاز يعمل ولا يوجد أفلام أشعة عادية، فكلف رئيس المدينة بسرعة عمل أشعة مقطعية للمريض وتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لإرسال أفلام عادية للمستشفى.

وبمراجعة الانضباط الإداري تبين تسرب 14 أخصائيًّا، بينهم 2 أخصائي أشعة، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره المتقدم.