تحرير 153 محضرًا مخالفًا خلال حملة تموينية مكبرة بملوي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، من تحرير عدد 153 محضرًا تموينيًّا مخالفًا، خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية والمنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح التقرير، الذي جرى عرضه على عصام البديوي محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الوحدة المحلية خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، حيث أسفرت الحملة التموينية عن تحرير عدد 23 محضرًا مخالفًا لأصحاب مخابز بلدية حيث جاءت المخالفات ما بين "إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوت العجن، عدم الاحتفاظ بميزان حساس، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات"، كما حُرر عدد 130 محضرًا مخالفًا لعدد من المحلات العامة، وذلك لعدم وجود ترخيص أو فواتير وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية إلى جانب وجود مواد غذائية معروضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية عدد 9 حالات تعدّ على الأرض الزراعية بمساحة 8 قراريط و4 أسهم، منها 3 حالات بقرية البرشا بمساحة 3 قراريط، وعدد 5 حالات بقريتي ابشادات وهور بمساحة 5 قراريط، وحالة بقرية الروضة بمساحة 4 أسهم.