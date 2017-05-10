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ضبط هاربة من تسديد غرامة 2 مليون و800 ألف جنيه

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ضبط هاربة من تسديد غرامة 2 مليون و800 ألف جنيه ضبط هاربة من تسديد غرامة 2 مليون و800 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

ضبط هاربه - ارشيفية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، ربة منزل هاربة من التنفيذ عليها في قضية مباني والمقضي فيها بدفع غرامة مستحقة بلغت 2 مليون و808 ألف جنيه.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضباط قسم شرطة الشرابية، من ضبط "نعمة.س"، 53 سنة، ربة منزل، مطلوب التنفيذ عليها في قضية جنح الشرابية "مباني" والمقضي فيها بتسديد غرامة مستحقة بلغت 2 مليون و808 ألف جنيه.

كما تم ضبط "زاهر.ر"، 40 سنة، مقاول ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية جنح الشرابية "مباني" والمقضي فيها بإجمالي غرامة مستحقة بلغت 539.700 جنيه.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حداها، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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