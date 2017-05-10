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محكمة: أطفال الاتحاد الأوروبي ربما يمنحون آبائهم غير الأوروبيين حق الإقامة

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محكمة: أطفال الاتحاد الأوروبي ربما يمنحون آبائهم غير الأوروبيين حق الإقامة محكمة: أطفال الاتحاد الأوروبي ربما يمنحون آبائهم غير الأوروبيين حق الإقامة

مصراوي Masrawy

الاتحاد الاوروبي

لوكسمبورج (د ب أ)
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء أن المواطنين، الذين لا ينتمون لدول الاتحاد الاوروبي، وأطفالهم مواطنو تلك الدول، ربما يحصلون على حق للإقامة والتمتع بالمنافع الموجودة داخل التكتل، من خلال أطفالهم.

وأضافت المحكمة أنه في حالات، يكون فيها طفل أحد والديه من مواطني الاتحاد الأوروبي والاخر من غير مواطني الاتحاد، مما يجبر الأخير على المغادرة، يمكن أن يجبر الطفل على المغادرة أيضا، مما يحرم القصر من التمتع بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة إنه حتى إذا تمكن أحد الوالدين، الذي لديه جنسية الاتحاد الاوروبي وكانت لديه الرغبة في تحمل المسؤولية، بمفرده لرعاية الطفل، فإن الانفصال عن الاخر من غير مواطني الاتحاد يمكن أن يضر برعاية الطفل.

وبموجب القرار، فإن ذلك يعتمد على الوالد، الذي لا ينتمي للاتحاد الاوروبي لتقديم دليل لاعتماد الطفل عليه في تلك الحالات.

وكانت هولندا قد أحالت القضية إلى المحكمة التابعة للاتحاد الاوروبي، حيث كانت ثماني نساء أطفالهن من المواطنين الهولنديين، لكن هن أنفسهن لا يملكن تصاريح إقامة سارية في الاتحاد الاوروبي أو هولندا، وقدمن طعنا على القرار الذي أصدرته البلاد برفض طلباتهن للحصول على مساعدة اجتماعية ومنافع لأطفالهن، نظرا لأنهن من مواطني دولة ثالثة.

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